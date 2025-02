Verzögerung bei der A49-Freigabe / Demo gegen Rechts in Fulda / Brücke auf der A7 wird abgerissen

Wann ist eigentlich das neue Teilstück der A49 in Ost- und Mittelhessen befahrbar? Planer und Autobahngesellschaft sagen: "bald!" Über 80 Organisationen aus der Region rufen zur Teilnahme an einer Demonstration in Fulda heute Abend auf. Die Veranstaltung soll im Hinblick auf die Bundestagswahl am Sonntag ein Signal für die Demokratie senden. Und: eine Autobahnbrücke zwischen Alsfeld und Niederaula wird abgerissen. Die B62 ist deshalb gesperrt.