Der Mediziner Wolfram Mißler aus Grebenhain im Vogelsberg wird seit September vermisst. Er ist beim Wandern in Bosnien spurlos verschwunden. Thomas Kurella spricht seinem Sohn Sebastian, der in Regenburg lebt, über die neuesten Entwicklungen in dem Fall.

Veröffentlicht am 18.12.24 um 13:00 Uhr