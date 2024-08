VR-Brille im Seniorenheim in Petersberg

Im Alter verreisen, das geht oft nicht mehr. Die Kraft reicht nicht, oder die Demenz hat bereits begonnen, alte Leute sind Hilflos und überfordert. Dabei brint Reisen doch so viel Freude. Das DRK nutzt im Seniorenheim Am Roten Rain in Petersberg bei Fulda nutzt VR Brillen als virtuelles Reisebüro.