Am Freitag gibt es in Bad Hersfeld die letzte Premiere in den diesjährigen Festspielen. wie im Himmel, so der Titel. Mit dabei ein großer Chor aus verschiedenen Chören der Stadt. Die letzten Proben laufen und hr Reporterin Kathinka Mumme ist mit dem Mikrofon dabei

Veröffentlicht am 24.07.24 um 13:30 Uhr