Auf Hessens höchstem Berg, der Wasserkuppe, steht in den nächsten Tagen ein sportliches Event an, das ganz sicher viele Menschen in Erstaunen versetzen wird. Es geht um den Paragliding-Weltcup im Präzisionsfliegen. Rainer Battefeld war für uns schon mal da.

Veröffentlicht am 09.09.24 um 13:00 Uhr