Anne Frank Tag 2024 - Bundesweiter Schulaktionstag

Am 12. Juni 2024 beteiligen sich rund 90.000 Schüler*innen an fast 600 Schulen bundesweit am Anne Frank Tag. Aus Hessen beteiligen sich 49 Schulen. Der bundesweite Schulaktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus wird seit 2017 vom Anne Frank Zentrum organisiert und erinnert an die Lebensgeschichte des jüdischen Mädchens und an die Verbrechen der NS-Zeit. In diesem Jahr wäre Anne Frank 95 Jahre alt geworden. Das diesjährige Motto des Anne Frank Tages lautet »Der Geschichte auf der Spur«.

