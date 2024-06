Aktionstag der Schulkampagne "Aktion Tagwerk - Dein Einsatz zeigt Wirkung"

Im Kindergarten aushelfen, Rasen mähen, im IT-Unternehmen mitarbeiten - das und noch viel mehr machen Schüler und Schülerinnen bundesweit und auch in Hessen heute. Beim Aktionstag unter dem Motto “Aktion Tagwerk - dein Einsatz zeigt Wirkung”. Die Idee dahinter: Kinder und Jugendliche arbeiten vor Ort und sammeln dabei Spenden für einen guten Zweck. Mit den Erlösen unterstützen sie Gleichaltrige in anderen Regionen der Welt, zum Beispiel Projekte für Kinder und Jugendliche in Ruanda und Uganda. Allein in Hessen haben sich dafür zehn Schulen mit einigen Tausend Schülern und Schülerinnen angemeldet - zum Beispiel in Rüsselsheim, Kelsterbach, Frankfurt und Hanau.

Autor: Jutta Nieswand Veröffentlicht am 25.06.24 um 12:30 Uhr Quelle: © hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de