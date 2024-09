Alte Obstbäume in Frankfurt-Seckbach - eine Sorte ist speziell

In der Hochhaus-Großstadt Frankfurt gibt es auch grüne Oasen - wie die Streuobstwiesen am Heiligenstock in Seckbach. Dort wachsen Kirsch-, Pflaumen-, Apfel- und Birnbäume…teils mit seltenen Obstsorten, die es so nur in Frankfurt gibt. Die Stadt hat das Gebiet jetzt kartieren lassen und festgestellt: Die Bäume sind eigentlich zu alt, nicht mehr vital - sie tragen zu wenige oder keine Früchte mehr. Aber es gibt eine besonders tolle Ausnahme! Die hat sich unser Reporter auf den Streuobstwiesen angeschaut.

Veröffentlicht am 11.09.24 um 06:00 Uhr