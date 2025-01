Ein leckeres Eis geht immer. Und immer öfter auch im Winter. Die Eisdielen in Hessen haben immer länger offen. Manche sogar das ganze Jahr. Und dann gibt’s in den kalten Monaten statt Zitrone, Banane oder Erdbeer - das Wintereis. Hr3 Reporter Stefan Pommerenke ist für uns in Seligenstadt im „Eiscafe Dolce Vita“ mit Inhaber Hamzic.

Veröffentlicht am 22.01.25 um 11:05 Uhr