Es sind Tonnen an Müll, die Freiwillige Jahr für Jahr an den Flussufern einsammeln. Z.B.an Aktionstagen wie dem sogenannten Rhine-Clean-Up. Was Ehrenamtliche da z.B. im Naturschutzgebiet am Kühkopf finden? Das zeigt eine aktuelle Ausstellung Im Umweltbildungzentrum Kühkopf in Stockstadt. Anna Vogel war für uns da.

Veröffentlicht am 02.01.25 um 06:45 Uhr