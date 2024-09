Zur Zeit wird das Fernwärmenetz in Wiesbaden ausgebaut - also gibt es mehrere Großbaustellen in der Stadt. Einige Geschäfte sind Anrainer und haben deshalb Umsatzeinbußen. Wie ist der Stand der DInge, wie schauen Geschäfte in die Zukunft? Unsere hr Reporterin war in der Ellenbogengasse in Wiesbaden unterwegs:

Veröffentlicht am 12.09.24 um 06:00 Uhr