In unseren Abwässern sind zu viele Rückstände von Medikamenten und auch Bakterien. Damit diese nicht in die Böden oder ins Grundwasser gelangen, sollen unsere Hessischen Kläranlagen die 4. Reinigungsstufe bekommen - dabei filtert Aktivkohle die Rückstände aus dem Abwasser. In der Kläranlage in Bickenbach an der Bergstraße geht jetzt die 4. Reinigungsstufe in den Testbetrieb. Mike Marklove berichtet.

Veröffentlicht am 30.01.25 um 07:30 Uhr