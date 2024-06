Der 24. Juni ist traditionell das offizielle Ende der Spargelsaison. Und auch die Erdbeersaison neigt sich dem Ende zu. Zeit Bilanz zu ziehen. Die Spargelsaison hatte schon im März begonnen und damit so früh wie noch nie. Aber wie ist sie am Ende verlaufen? Wie groß waren die Schäden durch Hochwasser bzw. durch die starken Regenfälle an Spargel und an Erdbeeren und wie war die Kaufstimmung bei den Kunden?

Autor: Anna Vogel Veröffentlicht am 24.06.24 um 10:00 Uhr Quelle: © hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de