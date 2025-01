Coach'n'Concert Projekt: Letzte Probe der Viktoriaschule aus Darmstadt

COACH'N'CONCERT ist ein Förderprojekt für hessische Schulorchester, das vom Förderverein des Lions Club Frankfurt-Paulskirche und vom Hessischen Rundfunk mit seinem hr-Sinfonieorchester getragen wird. In Weiterentwicklung des 2011 und 2013 veranstalteten Hessischen Schulorchester-Wettbewerbs ist es auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und wurde 2016 erstmals mit großem Erfolg realisiert. Der ursprüngliche Wettbewerb mit abschließendem Preisträgerkonzert konnte mit COACH'N'CONCERT zu einem musikalischen Coaching-Angebot mit anschließendem Abschlusskonzert ausgebaut werden, bei dem die langfristige Förderung hessischer Schulorchester im Zentrum steht. COACH'N'CONCERT richtet sich an alle hessischen Schulorchester. Die teilnehmenden Orchester kommen dabei in den Genuss eines musikalischen Coaching-Prozesses, der von Musikerinnen und Musikern des hr-Sinfonieorchesters über einen Zeitraum von mehreren Monaten in den Schulen durchgeführt wird.

Veröffentlicht am 16.01.25 um 11:30 Uhr