Die Demenztagesstation in Offenbach

Etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Demenz, und jedes Jahr kommen 300.000 dazu. Der Großteil von ihnen wird zuhause betreut und gepflegt, was für die Angehörigen extrem überfordernd werden kann. Und: Nicht alle blicken im Dschungel der verschiedenen Unterstützungsangebote durch. In Offenbach betreibt die Hans- und Ilse Breuer Stiftung ein Demenzzentrum, in dem Familien Hilfe bekommen. hr-Reporterin Alicia Lindhoff hat sich dort mal umgeschaut.

Veröffentlicht am 23.10.24 um 09:45 Uhr