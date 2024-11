Echte Viehmärkte sind selten - auf dem Hochheimer Markt haben sie Tradition

Hochheim am Main im Main-Taunus-Kreis ist Spitze in Deutschland. Denn rund 600 tausend Besucher strömen seit Freitag auf den „Hochheimer Markt“. Eines der allergrößten Volksfeste der Republik. Das ganze noch bis morgen Abend. Es gibt Buden Karussells und auch einen Viehmarkt. Pferde, Ziegen oder Hühner können direkt beim Züchter gekauft werden. Hochheim am Main im Main-Taunus-Kreis ist Spitze in Deutschland. Denn rund 600 tausend Besucher strömen seit Freitag auf den „Hochheimer Markt“. Eines der allergrößten Volksfeste der Republik. Das ganze noch bis morgen Abend. Es gibt Buden Karussells und auch einen Viehmarkt. Pferde, Ziegen oder Hühner können direkt beim Züchter gekauft werden.

Veröffentlicht am 11.11.24 um 12:45 Uhr