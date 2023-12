Der Feuerwerksverkauf beginnt. Unser Reporter Stefan Pommerenke hat in der Frankfurter Feuerwerkerei Schwab geschaut, was in diesem Jahr angesagt ist.

Autor: Stefan Pommerenke Veröffentlicht am 28.12.23 um 10:50 Uhr Quelle: © hessischer Rundfunk Bild © Shutterstock