Am Sonntag fand am Eschenheimer Turm die Hilfsaktion für Obdachlose statt. Cem Aslantas und sein Helferteam veteilten warme Winterkleidung, Schuhe, Schlafsäcke, Hygieneartikel und warmes Essen an geschätzte 300-500 Obdachlose.

Autor: Jutta Nieswand Veröffentlicht am 18.12.23 um 11:24 Uhr Quelle: © hessischer Rundfunk Bild © Shutterstock