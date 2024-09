In der Kleinmarkthalle eröffnet am Donnerstag eine ganz besondere Aktionsfläche: Am Stand Nummer 1 können Kundinnen und Kunden an vier Donnerstagvormittagen frische Ware erstehen, die ihnen von Kindern aus städtischen Kinderzentren von Kita Frankfurt verkauft wird. Alle Einnahmen kommen einem karitativen Projekt zugute. Die zum Verkauf angebotenen Waren werden von Händlerinnen und Händlern der Kleinmarkthalle bezogen.

Veröffentlicht am 19.09.24 um 11:40 Uhr