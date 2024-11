Pilze sammeln im Herbst - das macht viel Spaß. Doch wer kennt sich schon wirklich mit Pilzen aus. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der kann jetzt in Frankfurt zum Gesundheitsamt. Denn hier gibt's jetzt jeden Sonntag am Abend eine Pilzsprechstunde. Für alle die am Wochenende Pilze sammeln waren und sich nicht sicher sind, was sie da in ihrem Korb haben. Jutta Nieswand berichtet:

Veröffentlicht am 12.11.24 um 12:45 Uhr