Greentec-Unternehmen im "Silicon Valley" Südhessens Gernsheim

Lange galten sie als die strahlenden Hoffnungsträger unter den deutschen Nachwuchsfirmen: Start-Ups aus dem Bereich GreenTech. Also Firmen, die sich für Technologien oder Dienstleistungen einsetzen, die umwelt- und klimafreundlich sind und außerdem Ressourcen schonen. Aber zuletzt waren die Investitionen in grüne Technologien erstmals rückläufig in Deutschland. Bei einigen GreenTech-Startups ist eine Verunsicherung zu spüren. Das war gestern auch Thema in Gernsheim auf dem FLUXUM-Gelände. Einem Gelände, das die Firma Merck als Spielwiese für junge, vielversprechende Startups etablieren will und wo gestern die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger zu Besuch war. Anna Vogel berichtet.

Veröffentlicht am 04.11.24 um 11:20 Uhr