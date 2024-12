In Frankfurt lebt ein sehr bekannter Akkordeonspieler, Sergey Sadovoy, der 26 Jahre alt ist. Er hat über 55 Tausend Abonnenten auf Instagram. Er spielt Konzerte am Schauspiel Frankfurt oder in der Alten Oper und macht viele Clips für Insta unter anderem vom Neroberg in Wiesbaden und natürlich ganz viel in Frankfurt. In seinen Insta-Clips erzählt er, dass er bis zu 10 Stunden am Tag übt.

Veröffentlicht am 04.11.24 um 10:15 Uhr