K-Pop Shop mit koreanischen Snacks und Fanartikeln in Frankfurt

In einer ehemaligen Bäckerei im Frankfurter Stadtteil Nied verkauft der Tokki-Shop koreanische Snacks und Fanartikel. Am Eröffnungswochenende reisten K-Pop-Fans zu Hunderten an.