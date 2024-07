In einigen Innenstädten in Hessen stehen Gebäude leer. Auch in der Landeshauptstadt, in Wiesbaden. Hier geht seit genau einem Jahr beim Kaufhof nichts mehr. Was könnte mit dem großen Haus an dieser Top-Lage passieren? Wie denken die Wiesbadener darüber. Andrea Bonhagen war für uns da.

Veröffentlicht am 09.07.24 um 16:10 Uhr