Kirche in Darmstadt geschlossen nach Kirchendacheinsturz in Kassel

Anfang November bricht in der Elisabethkirche in Kassel das Dach ein. In Marburg stürzt ein Hörsaaldach in sich zusammen, in DA ist schon ein Hörsaal sicherheitshalber geschlossen worden, jetzt muss die Michaelsgemeinde auch aus ihrem Kirchsaal raus. Auch hier statische Bedenken. Wo feiert die Gemeinde Weihnnachten? Wie geht es weiter?