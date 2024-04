Kostenlose Wasserstoffzüge bei der Taunusbahn

Ab heute kann jeder zwei Monate lang kostenlos die RMV-Linie 15, die „Taunusbahn“ nutzen: Die Aktion gilt bis 31. Mai für alle Fahrten in der 2. Klasse auf der Strecke zwischen Brandoberndorf und Bad Homburg. Sie ist ein Dankeschön an alle Fahrgäste, welche in Zeiten schlechter Betriebsqualität aufgrund der unbefriedigenden Lieferung der Wasserstoffzüge von Alstom der Taunusbahn treu geblieben sind. Die 27 Wasserstoffzüge sind inzwischen im Einsatz und fahren momentan mit einer Zuverlässigkeit von durchschnittlich 90 Prozent.

Autor: Marie-Cathérine Fromm Veröffentlicht am 02.04.24 um 12:15 Uhr Quelle: © hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de