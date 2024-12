Die Sicherheitsvorkehrungen auf den Weihnachtsmärkten in Hessen sind hoch. Die Polizei geht Streife und in der Regel sind auf den Märkten Messer oder andere Waffen verboten. Aber auf vielen Weihnachtsmärkten werden Messer trotzdem verkauft- unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen. Unser Reporter Stefan Pommerenke hat sich in Wiesbaden umgeschaut.

Veröffentlicht am 10.12.24 um 09:00 Uhr