Neues ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt

Europas "Fenster zum Weltraum" erhält ein neues Zuhause: Die Europäische Weltraumorganisation will in Darmstadt ein modernes Kontrollzentrum bauen, aus dem sie künftig ihre Satelliten steuern und überwachen wird. Damit will die ESA konkurrenzfähig bleiben.