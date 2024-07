Das Freiluftkino in Frankfurt und das Open Air Kino in Wiesbaden sind die ersten, die in die Saison starten. Aufbau ist in Frankfurt am Montag, die erste Vorführung läuft am Donnerstag, den 04.07. im Alten Polizeipräsidium.

Autor: Anna Magel Veröffentlicht am 03.07.24 um 09:30 Uhr Quelle: © hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de