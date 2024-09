Open House bei der Bundesbank in Frankfurt

Unter dem Motto „Backstage Bundesbank“ öffnet die Bundesbank am 14 und 15. September ihre Türen für die Öffentlichkeit. Dort erleben wir Bundesbankpräsident Joachim Nagel live auf einer Bühne und auch ansonsten ist viel geboten: Wie wäre es, mal einen falschen Fuffziger unter die Lupe zu nehmen. Bei Führungen erfahren wir viel über die Geschichte der Bundesbank und - mit Hilfe von VR-Brillen - werfen wir sogar einen Blick in deren Tresore und sehen dort die Goldreserven. In guter alter Tradition gibt es sogar einen Goldbarren zum Anfassen - leider nicht zum Mitnehmen. hr Reporterin Ursula Mayer mit Details: