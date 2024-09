Pakete per Straßenbahn liefern - Pilotprojekt in Frankfurt

Das Forschungsprojekt „LastMileTram RheinMain V“ der Frankfurt University of Applied Sciences untersucht in Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main und Amazon, wie Pakete umweltschonender per Starssenbahn und Lastenrad ausgeliefert werden können. Während eines Testlaufs im Realbetrieb befördert eine ausschließlich zum Pakettransport genutzte Straßenbahn Pakete vom Stadtrand in die Frankfurter Innenstadt.