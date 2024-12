Die Igel in Hessen sind in Not.Tierschützer schlagen Alarm. Die Igel finden nicht mehr genug Nahrung- gerade in Städten. Aber ein Igel braucht ein Gewicht von rund 800 Gramm für den Winterschlaf. Der Waldzoo in Offenbach päppelt Igel gerade auf und unser Reporter Stefan Pommerenke hat sich das angeschaut.

Veröffentlicht am 11.12.24 um 10:00 Uhr