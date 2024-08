Riedbahn-Generalsanierung: Exklusiver Blick auf die Baustelle mit Einsatz von Spezialtechnik

Am 15. Juli hat die Deutsche Bahn mit der Generalsanierung der Riedbahn begonnen und kommt seitdem gut voran, aktuell liegen alle Arbeiten im Plan. Nachdem in den ersten Tagen die baulichen Voraussetzungen für die Modernisierung der Strecke geschaffen wurden, arbeiten die Teams von DB und Baufirmen nun insbesondere an der Erneuerung des Oberbaus mit Schienen, Schwellen und Schotter. Dafür kommen vielerorts Großmaschinen und Spezialtechnik zum Einsatz.

Veröffentlicht am 01.08.24 um 10:00 Uhr