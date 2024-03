Sanierungsarbeiten an der Brücke am Bauerngarten in Darmstadt stehen vor dem Ende

Die Bauarbeiten an den durch Vandalismus massiv beschädigten Holzbrücken am Hainweg und am Bauerngarten im Stadtteil Eberstadt stehen kurz vor dem Abschluss. Um künftig mutwilligen Zerstörungen der beiden Brückenbauwerke besser entgegenwirken zu können, wurden die Holzbauteile aus verleimtem Schichtholz hergestellt und konstruktive Verstärkungen aus Stahlteilen an relevanten Stellen eingebaut.