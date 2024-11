Simulator für Fahranfänger in Fahrschule in Gernsheim

Gang einlegen, Kupplung kommen lassen, Gas geben - wir alle erinnern uns bestimmt an unsere erste Fahrstunde. In Gernsheim haben viele Fahrschüler die aber nicht mehr im Auto, sondern in einem Simulator, in Tommys Fahrschule. Unser Reporter Felix Wendt hat ihn sich angeschaut: