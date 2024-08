Sommerferien bei uns in Hessen, mit ein paar Unterbrechungen scheint die Sonne - Zeit also für Ausflüge. Ein ganz besonderes Ausflugsziel ist Hof Buchwald in Nidderau bei Hanau: Da gibt’s ein Kunst-Maislabyrinth! Was das ist, weiß hr3-Reporter Heiko Schneider. Den haben wir ins Maislabyrinth geschickt…

Veröffentlicht am 14.08.24 um 21:55 Uhr