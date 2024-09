In Frankfurt steht ein echt cooles Event an: die Tram-EM. Da treten die besten Straßenbahn-Fahrer Europas gegeneinander an, und zwar am Samstag in einer Woche. Die Fahrer der Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF üben schonmal fleißig, es gibt verschiedene Disziplinen. Unsere Reporterin Marie-Cathérine Fromm durfte eine davon auf dem Betriebshof ausprobieren und eine Straßenbahn steuern, als Fahrerin.

Veröffentlicht am 05.09.24 um 06:00 Uhr