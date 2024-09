Veranstaltungstipps für das Wochenende in Rhein-Main

Deutschland feiert den Tag der Schiene: Vom 20. bis 22. September spannende Einblicke hinter Kulissen der Eisenbahn in Hessen DB stellt Züge, Bahnhöfe, Projekte und Technik vor • Schwerpunkte mit vielfältigem Programm in Frankfurt am Main • Alle Informationen unter: www.tag-der-schiene.de