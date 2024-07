Veranstaltungstipps fürs Wochenende in Rhein-Main

Drei Tage, fünf Bühnen, Idstein feiert den Sommer - die Rede ist vom JazzFestival in Idstein. Heute Abend geht es los, wer nach dem Deutschland-Spiel hoffentlich Lust auf Party hat, feiert hier in der märchenhaften Altstadt. und: die Feuerwehr in Neuenhaßlau im Main-Kinzig-Kreis wird 100 Jahre alt und lädt ab heute zum Jubiläum ein. Es gibt sogar Freibier - aber nur, wenn die Bürger vorher eine Wette gewinnen und mindestens 250 Leute eine Löscheimerkette bilden.