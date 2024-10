Veranstaltungstipps fürs Wochenende in Rhein-Main

Wir schauen einmal Richtung Hanau und dem Wildpark "Alte Fasanerie" und dem großen Pilz-Thementag mit der Pilzschule Hessen. Hier erfahren am Samstag, 26. Oktober Naturinteressierte und Pilzfans von 12 bis 17 Uhr alles über die spannende Welt der Pilze. Außerdem schauen wir nach Frankfurt und die Vorboten des Frankfurt Marathons. Der ist am Sonntag, voher sind aber die Minis dran mit Gänsehautgarantie beim Einlauf in die Festhalle. Der Mini-Marathon geht über 4,2 Kilometer und Struwwelpeter-Lauf über 420 Meter für den Läufernachwuchs von 5 bis 17 Jahren.