Jede Stunde, jeden Tag, sterben Tier- und Pflanzenarten aus. In einem Rekordtempo. Rund 150 Arten sind es täglich, die für immer verloren sind. Eine neue Wanderausstellung im Frankfurter Senckenberg Museum zeigt ab heute, warum das so ein riesen Problem ist für die Umwelt, und was uns das angeht. Neben den großen Skeletten im Dinosauriersaal gibt’s verschiedene Stationen zur Artenvielfalt, unter dem Motto Planet A.