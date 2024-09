Wir stellen die Tage des offenen Ateliers im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen am WE vor. Den Frankfurter Nachtmarkt - von 18 bis 24 Uhr am Samstag im Zoo Gesellschaftshaus und die „Rochustage“, das Oktoberfest und die Herbstmesse in Hanau.

Veröffentlicht am 27.09.24 um 08:50 Uhr