Nach zehn Jahren Pause gibt es in Frankfurt an diesem Wochenende wieder das Drachenbootrennen auf dem Main. Und im Niddapark in Frankfurt suchen Hunde aus Tierheimen beim "Bark Date" ein neues Zuhause.

