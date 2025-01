Veranstaltungstipss fürs Wochenende in Rhein-Main

Vorgestellt wird der Winterlauif des Tuirnvereins Lorsbach in Hofheim. Da können alle unangemeldet teilnehmen, auch ohne Vereinszugehörigkeit, Start Sonntag 8.00 Uhr mit O-ton vom Verein. Und die Rossdorfer Kerb in Bruchköbel. Da gibts eine klassische Kerbemeile, Abends Party mit Band oder DJ und ein Schubkarrenrennen, zwar erst am Montag Mittag, aber immerhin gehörts dazu und sagt auch etwas über die Tradition des Ortes aus.