Viele Probleme für Jungstörche in Südhessen

Es ist DER Storchenhotspot in Hessen: Das Gebiet rund um Büttelborn im Kreis Groß-Gerau. Rund 400 Storchenpaare leben hier aktuell, so der NABU. Und jetzt ist wieder eine ganz besondere Zeit. Denn die ersten Jungstörche spreizen ihre Flügel und erheben sich in die Lüfte. Allerdings haben die es alles andere als einfach in diesem Jahr. Denn Wind und Regen in den vergangenen Wochen haben den Störchen zu schaffen gemacht. Was das genau heißt? Anna Vogel berichtet.

Autor: Anna Vogel Veröffentlicht am 02.07.24 um 21:55 Uhr Quelle: © hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de