Wasser für Wildtiere: PatInnen für Trinkwannen in Maintal

Hitze und Trockenheit belasten in den Sommermonaten auch die Tier- und Pflanzenwelt. Auch wenn es viel geregnet halt in der letzten Zeit, müssen durstige Wildtiere oft größere Entfernungen zur nächsten Wasserstelle zurücklegen. Daher hat die Stadt Maintal auch in diesem Jahr wieder Trinkwasserstationen eingerichtet. Um die flachen Schalen oder große Plastikwannen an den Rändern von Wald- und Feldwegen regelmäßig zu befüllen und zu pflegen, haben sie erneut PatInnen gesucht. Im Jahre 2023 waren es 8 PatInnen. Sie machen auch in diesem Jahr mit.

Veröffentlicht am 30.07.24 um 07:00 Uhr