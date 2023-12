Weihnachtsbäume selber schlagen: Das ist auch in diesem Jahr an einigen Orten möglich. Zum Beispiel beim Forstamt Hanau-Wolfgang, in Neu-Anspach im Taunus oder in Darmstadt-Arheilgen. Reporterin Petra Demant hat die Säge rausgeholt und Hand angelegt.

Autor: Petra Demant Veröffentlicht am 13.12.23 um 12:10 Uhr Quelle: © hessischer Rundfunk Bild © Shutterstock