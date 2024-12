In Darmstadt gibt eine sogenannte mechanisierte Zustellbasis von DHL - und das schon seit zehn Jahren. Hier kommen nämlich alle DHL-Pakete aus dem Verteilerzentrum Rodgau an. Sie werden dann über lange Bänder auf Kastenrutschen verteilt. Wie das funktioniert auch jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, dazu Jutta Nieswand:

Veröffentlicht am 16.12.24 um 06:45 Uhr