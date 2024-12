In der Kasse von Riedstadt fehlen Millionen, es muss gespart werden. Deshalb will die Stadt bei der Jugendarbeit kürzen, ein Sozialarbeiter weniger, vier von fünf Jugendräumen sollen anders genutzt oder verkauft werden. Das stößt in Riedstadt auf massiven Widerstand, heute Abend rufen Bürger zu einer Demonstration neben der Kirche in Wolfskehlen auf.

Veröffentlicht am 03.12.24 um 07:30 Uhr