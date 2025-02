AfD fordert Austritt von Bundestags-Direktkandidat, Darmstadt vor Zweitligaspiel in Braunschweig

Der Direktkandidat er AfD für den Odenwaldkreis, Dr. Helmut Klezl, ist kein Parteimitglied mehr. Die Partei hat ihn aufgefordert, auszutreten. Als Gründe dafür nennt uns der Landesverband die problematische Vergangenheit des ehemaligen Lehrers. Außerdem: Der Altrhein bei Stockstadt ist gerade in heißen Sommern oft in schlechtem Zustand, verschlammt, ohne Wasser. Wie sich das ändern lässt, darüber soll heute Abend in Stockstadt im Umweltbildungszentrum Kühkopf diskutiert werden, in einem Naturschutz-Symposium. Und: Der SV Darmstadt 98 fährt ersatzgeschwächt nach Braunschweig, um einen Auswärtssieg zu holen.

Veröffentlicht am 14.02.25 um 08:00 Uhr